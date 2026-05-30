Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"

За словами Хегсета, президент США Дональд Трамп проявляє терпіння, щоб переконатися, що будь-яка мирна угода з Іраном гарантує, що країна не набуде ядерної зброї.

"Сьогодні вранці у мене була можливість поговорити з президентом Трампом. Він хотів, щоб я ще раз наголосив, наскільки терплячий він у прагненні до того, щоб будь-яка угода, укладена Америкою в рамках цього історичного починання, була хорошою, навіть чудовою, і він терплячий у цьому прагненні", - сказав він на міжнародному форумі в Сінгапурі.

Глава Пентагону додав, що якщо Іран не хоче укласти вигідну угоду, яка гарантуватиме відсутність наявності у країни ядерної зброї, то тоді Тегеран може "помірятися силами" з армією США.

Пізніше, коли репортер запитав Хегсета з приводу його слів про те, що "будь-яка угода буде вигідною", той відповів:

'Мені подобаються нещирі запитання від нещирої преси. Я сказав, що це буде вигідна угода', - каже міністр війни США.

Він також зазначив, що якщо буде відповідний прикол, то війська США готові відновити бойові дії. За його словами, запасів зброї для цього завдання достатньо.

Варто додати, що коментар Гегсета пролунав після того, як менше ніж 12 годин тому Трамп провів зустріч із радниками в ситуаційному центрі Білого дому. Джерела CNN кажуть, що саме на цій зустрічі президент мав ухвалити "остаточне рішення", чи йти на угоду з Іраном, чи ні. Але через дві години зустрічі і вже багато годин після неї - жодних офіційних заяв від Трампа досі так і не було.