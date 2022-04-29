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Глава Пентагона рассказал, какое оружие станет для Украины решающим в битве с РФ на Донбассе

Фото: главы Минобороны Канады и США Анита Ананд и Ллойд Остин (defense.gov)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о важности в противостоянии украинских военных российскому вторжению в боях на Донбассе иметь оружие, способное бить на дальние расстояния. Глава Пентагона считает, что такое средства поражения станут решающими в следующей битве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США на совместном брифинге с канадским коллегой Анитой Ананд.

Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его заход в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие.

"Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния, - сказал он.

Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".

"Этот дополнительный запрос включает в себя еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", - сказал глава Пентагона.

Министр также призвал Конгресс поскорее одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов.

В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о создании международной Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 40 стран.

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