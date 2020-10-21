Глава Пентагону назвав Росію стратегічним противником

Фото: Марк Еспер (flickr.com secdef)

Росія та Китай є головними стратегічними противниками, які створюють загрозу для національної безпеки США. Вони швидко модернізують свої збройні сили, щоб потім ігнорувати міжнародне право.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час виступу у вівторок.

Він також відзначив, що Росія порушує суверенітет менших країн на свою користь.

"Ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками - Китаєм і Росією", - сказав Еспер.

Він додав, що прагнення утиску суверенітету держав демонструє вторгнення РФ на сході України. Це, на думку Еспера, "розхитує супротив й згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО".

Раніше Еспер на спільній прес-конференції з главою Міністерства внутрішніх справ Франції Флоранс Парлі в Парижі порадив Росії змінити свою поведінку.

Також глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.