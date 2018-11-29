Глава Пентагону каже, що Москві не можна довіряти

Фото: Джеймс Мэттис (defense.gov)

Меттіс заявив, що РФ порушила договір між двома країнами

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що захоплення Росією українських військово-морських судів в Азовському морі порушує між двома сторонами договір, а також показав те, що не можна довіряти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами Меттіс заявив, що не можна розраховувати, що РФ зможе зберегти своє слово.

"Коли ви вважаєте, що існує договір між двома країнами ... це просто показує, що зараз не можна розраховувати на те, що Росія може зберегти своє слово", - заявив очільник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими. За словами Омеляна, Росія блокує захід і вихід суден до цих портів, зараз дозволу на проходження очікують 18 кораблів.

Нагадаємо, Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на тривале переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до портів Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.