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Глава ПАСЕ проведет встречу делегатов Украины, РФ, Латвии, Литвы, Эстонии

Новости » Политика     31.01.2020 - 04:59
Глава ПАСЕ проведет встречу делегатов Украины, РФ, Латвии, Литвы, Эстонии
Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (assembly.coe.int)

Дату встречи он не назвал

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что хочет собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью росСМИ.

Он заявил, что така встреча планируется в будущем.

"Я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - сказал Дамс.

При этом председатель ПАСЕ добавил, что результат такой встречи "будет понятен позже".

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

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