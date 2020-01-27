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Сегодня состоится зимняя сессия ПАСЕ при участии Украины

Новости » Политика     27.01.2020 - 10:40
Сегодня состоится зимняя сессия ПАСЕ при участии Украины
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Ранее Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

В понедельник, 27 января, в Страсбурге состоится зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой снова примет участие украинская парламентская делегация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Отметим, что украинская делегация вернулась в ПАСЕ после осенней паузы, когда парламентарии отказались участвовать из-за возвращения России в Ассамблею. Напомним, 16 января Верховная рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ. В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Согласно повестке дня заседания, сегодня должны:

  • избрать нового президента ПАСЕ;
  • Состояться дебаты о нарушении членами ПАСЕ уставных обязательств;
  • обсудить функционирование демократических институтов в Польше и сообщить о политических заключенных в Азербайджане.

Члены ПАСЕ также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов.

Также запланированы дебаты о "торговле мигрантами и пропавших без вести беженцах и детей-мигрантов", и о "туризме с целью трансплантации органов и торговлю тканями и клетками человека".

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ собирается поднимать другие темы, кроме войны с РФ. При этом аннексия украинских территорий Россией останется на повестке дня украинских делегатов.

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы", - сказала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

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