Ясько рассказала о дальнейшей работе украинской делегации в ПАСЕ

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Ясько заявила, что украинская делегация будет работать с положительным повесткой вместе с партнерами

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько определила три основных направления дальнейшей работы делегации в Ассамблее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ясько в Facebook.

Она отметила, что российская делегация в ПАСЕ - это "новая нормальность".

"Мы будем активно и профессионально работать в ПАСЕ и в рамках мандата, полученного от Верховной рады Украины. Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Никакой толерантности к зажмуривание глаз на попытку изменении статуса оккупированных территорий Украины", - заявила она.

Также она добавила, что украинская делегация будет работать с положительной повесткой вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками.

"Мы продолжим работать с положительной повесткой вместе с партнерами, друзьями и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала она.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.