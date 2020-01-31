ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава ПАРЄ проведе зустріч делегатів України, РФ, Латвії, Литви, Естонії

Новини » Політика     31.01.2020 - 04:59
Глава ПАРЄ проведе зустріч делегатів України, РФ, Латвії, Литви, Естонії
Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Дату зустрічі він не назвав

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що хоче зібрати за одним столом представників делегацій Росії, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та України, щоб спробувати врегулювати суперечності між ними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю росЗМІ.

Він заявив, що така зустріч планується у майбутньому.

"Я хотів би мати можливість зібрати людей за одним столом, щоб обговорити найбільш чутливі питання. І це те, що я планую зробити в майбутньому", - сказав Дамс.

При цьому голова ПАРЄ додав, що результат такої зустрічі "буде зрозумілий пізніше".

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.

Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації у ПАРЄ ПАРЄ прийняла нову санкційну процедуру для країн-порушників
Новини України ПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся