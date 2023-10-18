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Глава Палестини відмовився зустрічатись з Байденом через удар по лікарні

Фото: глава Палестини Махмуд Аббас (wikimedia)
Автор: Антон Малиновський

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас відмовився від запланованої зустрічі з президентом США Джо Байденом через удар по лікарні в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, після ракетного удару по лікарні Аббас заявив, що повертнається адмінцентру Рамалли, де планується проведення зустрічі палестинського керівництва.

Зазначимо, що Аббас мав поговорити з Байденом під час зустрічі з 

Удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня в ХАМАС заявили про нібито ізраїльський удар по лікарні Аль-Ахлі в Газі, повдіомлялось про щонайменше 500 жертв.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

Візит Байдена до Ізраїлю

Зазначимо, що поїздка Байдена до Ізраїлю запланована на 18 жовтня. Повідомляється, що під час свого візиту Байден прагне надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.

Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

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Джозеф БайденІзраїльПалестина