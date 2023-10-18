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Глава Палестины отказался встречаться с Байденом из-за удара по больнице

Фото: глава Палестины Махмуд Аббас (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался от запланированной встречи с президентом США Джо Байденом из-за удара по больнице в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, после ракетного удара по больнице Аббас заявил, что возвращается в админцентр Рамаллы, где планируется проведение встречи палестинского руководства.

Отметим, что Аббас должен был поговорить с Байденом во время встречи

Удар по больнице в Секторе Газы

Вечером 17 октября в ХАМАС заявили о якобы израильском ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, сообщалось о по меньшей мере 500 жертвах.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - во время запуска, по их словам, произошла ошибка, приведшая к попаданию в больницу.

Визит Байдена в Израиль

Отметим, что поездка Байдена в Израиль запланирована на 18 октября. Сообщается, что во время своего визита Байден стремится направить соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

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Джозеф БайденИзраильПалестина