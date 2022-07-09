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Глава ОВА рассказал, существует ли риск наступления на Запорожье

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook.com_starukh_olexander)
Автор: Елизавета Драбкина

Вероятность наступления российских войск на Запорожье существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он отметил, что возможность наступления на город есть всегда. При этом Старух уверен, что украинские военные готовы к любым сценариям.

"Если хотят получить по зубам, то пусть наступают. Но пока мы не видим больших скоплений, которые бы дали врагу проломать наши оборонительные рубежи. Это сотни километров окопов, сотни опорных пунктов, это целый комплекс работ по защите неоккупированной территории", - сказал он.

Наоборот, как отметил глава ОВА, украинские войска "обопрутся об эти рубежи и пойдут освобождать регион от российской нечисти".

Напомним, жителям оккупированных территорий Запорожской области советуют эвакуироваться, чтобы украинские военные могли освобождать территории, не подвергая гражданских лиц опасности.

Кроме того, в Минобороны предупреждали о возможном наступлении оккупантов на Запорожье.

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ЗапорожьеАлександр Старух