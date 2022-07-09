Глава ОВА рассказал, существует ли риск наступления на Запорожье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он отметил, что возможность наступления на город есть всегда. При этом Старух уверен, что украинские военные готовы к любым сценариям.

"Если хотят получить по зубам, то пусть наступают. Но пока мы не видим больших скоплений, которые бы дали врагу проломать наши оборонительные рубежи. Это сотни километров окопов, сотни опорных пунктов, это целый комплекс работ по защите неоккупированной территории", - сказал он.

Наоборот, как отметил глава ОВА, украинские войска "обопрутся об эти рубежи и пойдут освобождать регион от российской нечисти".