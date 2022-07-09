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Голова ОВА розповів, чи існують ризики наступу на Запоріжжя

Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook.com_starukh_olexander)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вірогідність наступу російських військ на Запоріжжя існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Він зазначив, що можливість наступу на місто є завжди. При цьому Старух впевнений, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

"Якщо хочуть отримати по зубах, то хай наступають. Але наразі ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогу проламати наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт з захисту неокупованої території", - сказав він.

Натомість, як зазначив голова ОВА, українські війська "обіпруться об ці рубежі і підуть визволяти регіон від російської нечисті".

Нагадаємо, мешканцям окупованих територій Запорізької області радять евакуюватися, аби українські військові могли звільняти території, не наражаючи цивільних на небезпеку.

Окрім того, у Міноборони попереджали про можливий наступ окупантів на Запоріжжя.

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Олександр СтарухЗапоріжжя