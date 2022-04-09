Глава ОВА рассказал о количестве жертв в Сумской области и зверствах армии РФ

В Сумской области после освобождения от российских захватчиков продолжают обнаруживать тела убитых оккупантами мирных жителей. Также в больницах умирают гражданские от полученных ранений, рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"К сожалению, количество жертв ежедневно увеличивается. Мы находим все новые и новые тела погибших. Тела, находимые сейчас, со следами пыток, со связанными руками и ногами, застрелены после пыток выстрелами в голову", - говорит он.

Чиновник добавил, что несколько человек взорвались на оставленных оккупантами растяжках и минах уже после освобождения области. Живицкий сообщил, что жертв среди мирного населения по состоянию 6 апреля было 118.

"Большие жертвы среди военных. Более 70 военнослужащих погибли в воинской части в Ахтырке, куда сбросили авиабомбу. Также под завалами находим новые тела, люди умирают в больнице от нанесенных ранений", - сказал он.

Что касается Тростянца, в котором длительное время находились рашисты, то еще в первые дни оккупации захватчики расстреляли автомобили ритуальной службы, и запрещали местным жителям хоронить тела расстрелянных, рассказал Живицкий о зверствах армии РФ.

"В городе не оказывалась медицинская помощь, потому что через неделю оккупации они разграбили, разбили станции предоставления экстренной медпомощи, похитили все лекарства и препараты, которые там были, уничтожили четыре автомобиля экстренной помощи. А в городе было очень много раненых, которым не оказывали помощи. Этих людей хоронили прямо во дворах или в огородах. Местным удалось на кладбищах похоронить всего несколько человек", - говорит глава ОВА.

Наблюдались случаи, когда оккупанты забирали людей из дома, давили танками жителей прямо в авто, расстреливали гуманитарную помощь, стреляли по домам и больницам зажигательными патронами, описывает он ужасы, творимые российскими солдатами.

"В Конотопе, например, только 10% уцелевших окон осталось. Российские нелюди стреляли по всему, что было у них на пути. Поэтому люди боялись быть в домах, убегали в огороды, прятались в силосных ямах, болотах", - сказал Живицкий.