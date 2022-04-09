Глава ОВА розповів про кількість жертв у Сумській області та звірства армії РФ

У Сумській області після звільнення від російських загарбників продовжують знаходити тіла вбитих окупантами мирних жителів. Також у лікарнях помирають цивільні від отриманих поранень, розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"На жаль, кількість жертв щодня збільшується. Ми знаходимо все нові й нові тіла загиблих. Тіла, які знаходимо зараз, зі слідами катувань, зі зв'язаними руками та ногами, застрелені після катувань пострілами в голову", - говорить він.

Чиновник додав, що кілька людей підірвалися на залишених окупантами розтяжках і мінах вже після звільнення області. Живицький повідомив, що жертв серед мирного населення станом 6 квітня було 118.

"Великі жертви серед військових. Понад 70 військовослужбовців загинуло у військовій частині в Охтирці, куди скинули авіабомбу. Також під завалами знаходимо нові тіла, ще люди помирають у лікарні від нанесених поранень", - сказав він.

Що стосується Тростянця, в якому тривалий час перебували рашисти, то ще в перші дні окупації загарбники розстріляли автомобілі ритуальної служби, і забороняли місцевим жителям ховати тіла розстріляних, розповів Живицький про звірства армії РФ.

"У місті не надавалася медична допомога, бо через тиждень окупації вони розграбували, розтрощили станції надання екстреної меддопомоги, викрали всі ліки й препарати, які там були, знищили чотири автомобілі екстреної допомоги. А в місті було дуже багато поранених, яким не надавали допомоги. Цих людей ховали просто у дворах чи на городах. Місцевим вдалося на кладовищах поховати всього кілька людей", - говорить глава ОВА.

Спостерігалися випадки, коли окупанти забирали людей з дому, давили танками жителів прямо в авто, розстрілювали гуманітарну допомогу, стріляли по домівках і лікарнях запальними патронами, описує він жахи, що творилися російськими солдатами.

"У Конотопі, наприклад, тільки 10% уцілілих вікон залишилося. Російські нелюди стріляли по всьому, що було у них на шляху. Тому люди боялися бути в будинках, тікали в городи, ховалися в силосних ямах, болотах", - сказав Живицький.