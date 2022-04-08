ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сумскую область освободили от оккупантов, но ее еще необходимо разминировать, - Живицкий

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 06:13
Сумскую область освободили от оккупантов, но ее еще необходимо разминировать, - Живицкий Фото: саперы занимаются разминированием (t.me/dsns_telegram)
Автор: Роман Мирончук

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что область полностью освободили от российских оккупантов, но ее еще необходимо разминировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в Facebook.

"Территория области свободна от оккупантов, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", - написал глава Сумской ОГА.

При этом Живицкий предупредил украинцев о том, что на территории еще небезопасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.

"Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок оккупантов! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил Живицкий.

Напомним, Живицкий рассказал о ситуации в Сумской области и назвал наиболее пострадавшие общины.

Ранее в Сумской области обнаружили троих замученных мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Михаил Подоляк: Мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Михаил Подоляк: Мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2"