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Оккупанты обстреляли один из районов Сумской области: есть пострадавший

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Сумская область, Пятница 08 апреля 2022 15:40
Оккупанты обстреляли один из районов Сумской области: есть пострадавший Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска утром 8 апреля обстреляли Шосткинский район Сумской области. В результате удара пострадал один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в селе Собичево в результате действий оккупантов был поврежден частный дом. Один человек получил осколочное ранение.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ освободили территорию Сумской области от российских оккупантов. Однако в регионе продолжаются работы по разминированию.

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