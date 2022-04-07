Глава ОВА опроверг слухи, что Николаев могут окружить: Идут бои по линии фронта

Чиновник отметил, что в Николаеве в среду было спокойнее, чем днем ранее, 4 апреля.

"По линии фронта идут бои, очень тяжелые, там тяжелое продвижение. Что касается ситуации в городе, то за сегодня она была спокойная", - сказал он.

Ким обратил внимание, что российские войска находятся от Николаева на расстоянии, которое позволяет доставать город из РСЗО.

"Там 40-50 километров. Они могут этими системами, "Градами" обстреливать нашу область и город тоже. Спокойно более-менее себя не может ощущать никто, так как они используют системы "Калибр", который работает по всей территории Украины. Поэтому нигде в области - не спокойно", - рассказал глава ОВА и добавил, что когда ВСУ отобьют оккупантов подальше, то в Николаеве "совсем спокойнее станет".

Ким также прокомментировал массу фейков, которые противник распространяет в сети, в частности о якобы окружении Николаева, развенчал такие "слухи" и объяснил, почему активизировался поток дезинформации.

"Там очень много может быть целей. Может они проверяют, как эти фейки действуют, положение вещей и напряжение в городе, может они хотят прикрыть еще свои действия... Очень много этого. Проверяют реакцию людей на любой вброс информации", - отметил глава ОВА.