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Глава ОВА опроверг слухи, что Николаев могут окружить: Идут бои по линии фронта

Фото: глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ситуация в Николаеве спокойная, и за вчерашний день вражеских обстрелов города не было, однако угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире телемарафона UAразом.

Чиновник отметил, что в Николаеве в среду было спокойнее, чем днем ранее, 4 апреля.

"По линии фронта идут бои, очень тяжелые, там тяжелое продвижение. Что касается ситуации в городе, то за сегодня она была спокойная", - сказал он.

Ким обратил внимание, что российские войска находятся от Николаева на расстоянии, которое позволяет доставать город из РСЗО.

"Там 40-50 километров. Они могут этими системами, "Градами" обстреливать нашу область и город тоже. Спокойно более-менее себя не может ощущать никто, так как они используют системы "Калибр", который работает по всей территории Украины. Поэтому нигде в области - не спокойно", - рассказал глава ОВА и добавил, что когда ВСУ отобьют оккупантов подальше, то в Николаеве "совсем спокойнее станет".

Ким также прокомментировал массу фейков, которые противник распространяет в сети, в частности о якобы окружении Николаева, развенчал такие "слухи" и объяснил, почему активизировался поток дезинформации.

"Там очень много может быть целей. Может они проверяют, как эти фейки действуют, положение вещей и напряжение в городе, может они хотят прикрыть еще свои действия... Очень много этого. Проверяют реакцию людей на любой вброс информации", - отметил глава ОВА.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты обстреляли в Николаеве жилые кварталы и гражданские объекты кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и более 60 человек получили ранения.

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НиколаевВиталий КимВойна России против Украины