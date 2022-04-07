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Глава ОВА спростував чутки, що Миколаїв можуть оточити: Йдуть бої по лінії фронту

Фото: глава Миколаївської ОГА / ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ситуація в Миколаєві спокійна, і за вчорашній день ворожих обстрілів міста не було, проте загроза ударів російських окупантів із застосуванням реактивних систем залпового вогню - залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма в ефірі телемарафону UAразом.

Чиновник відмітив, що в Миколаєві в середу було спокійніше, ніж днем раніше, 4 квітня.

"По лінії фронту йдуть бої, дуже важкі, там важке просування. Що стосується ситуації в місті, то за сьогодні вона була спокійна", - сказав він.

Кім звернув увагу, що російські війська знаходяться від Миколаєва на відстані, яка дозволяє діставати місто з РСЗВ.

"Там 40-50 кілометрів. Вони можуть цими системами, "Градами" обстрілювати нашу область і місто теж. Спокійно більш-менш себе не може відчувати ніхто, оскільки вони використовують системи "Калібр", який працює по всій території України. Тому ніде в області - не спокійно", - розповів глава ОВА і додав, що коли ЗСУ відіб'ють окупантів подалі, то в Миколаєві "зовсім спокійніше стане".

Кім також прокоментував масу фейків, які противник поширює в мережі, зокрема про нібито оточення Миколаєва, розвінчав такі "чутки" і пояснив, чому активізувався потік дезінформації.

"Там дуже багато може бути цілей. Може вони перевіряють, як ці фейки діють, стан речей і напругу в місті, може вони хочуть прикрити ще свої дії... Дуже багато цього. Перевіряють реакцію людей на будь-який вкид інформації", - зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, 4 квітня російські окупанти обстріляли в Миколаєві житлові квартали і цивільні об'єкти касетними боєприпасами. В результаті загинули 10 людей і понад 60 людей отримали поранення.

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