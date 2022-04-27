Глава "Оператора ГТС Украины" призвал ЕС остановить "Северный поток-1"

Российский "Газпром" грубо нарушил условия действующих контрактов и приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Это доказывает ненадежность России как поставщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook .

Как отметил Макогон, экспорт газа в ЕС должен уменьшаться быстрыми темпами и это должно происходить за счет сокращения транзита через "Северный поток-1".

"Уже сейчас этот газопровод может быть остановлен без значительных проблем для европейских потребителей, а необходимые объемы временно может транспортировать украинская и польская ГТС, что значительно усилит безопасность наших газопроводов", - добавил он.

По его словам, уже всем понятно, что никакие новые газопроводы из России не усиливают энергетическую безопасность стран ЕС, а наоборот только усиливают зависимость от РФ. "Единственный выход - полное эмбарго или существенное уменьшение объемов закупки газа из РФ и активный поиск альтернативных поставщиков газа", - написал он.

Макогон отметил, что "Оператор ГТС" полностью поддерживает позицию правительства по введению полного эмбарго на российские энергоносители. "Уверены, что ЕС уже сейчас может полностью отказаться от российской нефти (110 млрд долларов в 2021) и LNG (7,3 млрд долларов в 2021), что значительно ударит по доходам в бюджет агрессора", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.