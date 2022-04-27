"Газпром" добился роста цен на газ в Европе заявлениями о прекращении поставок в Польшу и Болгарию
Биржевая цена на газ в Европе 27 апреля резко выросла после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Стоимость майского фьючерса на TTF выросла на 22% до 1330 долларов 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
"Газпром" заявил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша). Российский монополист обосновал это тем, что решил и потребовать от них оплаты газа в рублях. Польша и Болгария отказались нарушать условия контрактов.
Ранее болгарская газораспределительная компания Bulgargaz получила уведомление от российского "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля.
В то же время данные свидетельствуют российский газ по-прежнему поступает в Польшу.
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