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Глава "Оператора ГТС" назвал возможную компенсацию для Украины за запуск "Северного потока-2"

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Украина, Вторник 13 июля 2021 16:46
Глава "Оператора ГТС" назвал возможную компенсацию для Украины за запуск "Северного потока-2" Фото: генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Единственный приемлемый для Украины вариант компенсации за запуск российского газопровода "Северный поток - 2" - это контракт на транзит газа на следующие 15 лет. Договор доложен быть подкреплен гарантиями европейских банков или компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона изданию LIGA.net.

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - сказал Макогон.

Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

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Северный поток-2 контракт
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