Глава "Оператора ГТС" назвав можливу компенсацію для України за запуск "Північного потоку-2"

Єдиний прийнятний для України варіант компенсації за запуск російського газопроводу "Північний потік - 2" - це контракт на транзит газу на наступні 15 років. Договір повідомлений бути підкріплений гарантіями європейських банків або компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню LIGA.net .

"Очевидно, що водневі ідеї не можуть бути рівноцінною компенсацією. Це різні галузі співробітництва з ЄС. Єдино прийнятний для нас варіант - новий контракт на транзит газу на 45-50 млрд кубометрів газу в рік на наступні 15 років з фінансовими гарантіями європейських банків або компаній ", - сказав Макогон.

Відзначимо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років складе понад 7,1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде вимагати компенсацій у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" за двома принципами. Йдеться про забезпечення безпеки та виконанні Мінських угод.