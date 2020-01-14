ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава Оператора ГТС дав прогноз щодо транзиту газу через п'ять років

Новини » Економіка     14.01.2020 - 17:02
Глава Оператора ГТС дав прогноз щодо транзиту газу через п'ять років
Фото: Сергій Макогон (facebook com mcfire76)

Українську ГТС перебудують під менші обсяги транзиту

Після закінчення строку транзитного контракту між російським "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України", транзит російського газу по території України залишиться на рівні 40 млрд кубометрів на рік. Таку думку висловив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Макогон, українська система повинна залишитися затребуваною, якщо "Газпром" залишиться основним постачальником газу в Європу.

"Думаю, що він (транзит - ред.) залишиться не менше 40 млрд кубометрів. Такої балансуючої потужності, такої гнучкості, яку може дати українська ГТС, більше немає. "Північний потік" - це абсолютно негнучка система. У них коштує одна компресорна станція на 200 або 250 атмосфер на Балтиці і качає через весь регіон газ, який виходить в Німеччині. Ця система розрахована на постійну прокачку стабільних обсягів", - додав він.

Макогон розповів про плани реконструкції ГТС під менші обсяги прокачування.

"Зараз у нас вже є розуміння, що, швидше за все, буде, плюс-мінус 40 млрд, і під ці потужності ми будемо перебудовувати систему. Це означає, що ми будемо вкладати в модернізацію тільки тих КС, які будуть використовуватися, а решту будемо поступово виводити з експлуатації", - повідомив він.

За його словами, самі труби викопувати ніхто не буде, тому що це економічно недоцільно. "Витрати на їх вилучення, рекультивація землі тощо не покривають вартість металу. В цих трубах буде знижений тиск, відповідно, будуть пред'являтися менші вимоги по регламентних робіт, рідше потрібно проводити діагностику", - додав Макогон.

Нагадаємо, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Крім того, Україна і Російська Федерація домовилися про обнулення з 1 січня 2020 року взаємних претензій та зняття арешту на майна в рахунок рішень по судовим позовам про транзит газу.

"Нафтогаз" сплатив "Оператору ГТС України" за січневий транзит російського газу Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу
Новини України газтранзит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся