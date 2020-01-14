Глава Оператора ГТС дав прогноз щодо транзиту газу через п'ять років

Фото: Сергій Макогон (facebook com mcfire76)

Українську ГТС перебудують під менші обсяги транзиту

Після закінчення строку транзитного контракту між російським "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України", транзит російського газу по території України залишиться на рівні 40 млрд кубометрів на рік. Таку думку висловив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Макогон, українська система повинна залишитися затребуваною, якщо "Газпром" залишиться основним постачальником газу в Європу.

"Думаю, що він (транзит - ред.) залишиться не менше 40 млрд кубометрів. Такої балансуючої потужності, такої гнучкості, яку може дати українська ГТС, більше немає. "Північний потік" - це абсолютно негнучка система. У них коштує одна компресорна станція на 200 або 250 атмосфер на Балтиці і качає через весь регіон газ, який виходить в Німеччині. Ця система розрахована на постійну прокачку стабільних обсягів", - додав він.

Макогон розповів про плани реконструкції ГТС під менші обсяги прокачування.

"Зараз у нас вже є розуміння, що, швидше за все, буде, плюс-мінус 40 млрд, і під ці потужності ми будемо перебудовувати систему. Це означає, що ми будемо вкладати в модернізацію тільки тих КС, які будуть використовуватися, а решту будемо поступово виводити з експлуатації", - повідомив він.

За його словами, самі труби викопувати ніхто не буде, тому що це економічно недоцільно. "Витрати на їх вилучення, рекультивація землі тощо не покривають вартість металу. В цих трубах буде знижений тиск, відповідно, будуть пред'являтися менші вимоги по регламентних робіт, рідше потрібно проводити діагностику", - додав Макогон.

Нагадаємо, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Крім того, Україна і Російська Федерація домовилися про обнулення з 1 січня 2020 року взаємних претензій та зняття арешту на майна в рахунок рішень по судовим позовам про транзит газу.