Глава ООН посетит Турцию: назревает соглашение по "зерновому коридору" из Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля, поскольку организация и турецкие официальные лица хотят заключить соглашение с Россией и Украиной в письменной форме о возобновлении экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ситуация остается несколько нестабильной, поэтому я не могу точно сказать, когда что-то будет подписано. Мы еще не совсем там", - сказал спикер ООН Фархан Хак.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он надеется на достижение соглашения и что переговоры проходят хорошо. Анкара заявила, что было достигнуто общее согласие относительно плана под руководством ООН во время переговоров в Стамбуле на прошлой неделе, и что она хочет оформить это в письменном виде в течение этой недели.
Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН.
Экспорт зерна будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Кроме того, министр иностранных дел Турции заявил, что открытие "зерновых коридоров" могут позволить РФ продолжить экспорт удобрения и продовольствия.