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Глава ООН посетит Турцию: назревает соглашение по "зерновому коридору" из Украины

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Четверг 21 июля 2022 20:13
Глава ООН посетит Турцию: назревает соглашение по "зерновому коридору" из Украины Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля, поскольку организация и турецкие официальные лица хотят заключить соглашение с Россией и Украиной в письменной форме о возобновлении экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ситуация остается несколько нестабильной, поэтому я не могу точно сказать, когда что-то будет подписано. Мы еще не совсем там", - сказал спикер ООН Фархан Хак.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он надеется на достижение соглашения и что переговоры проходят хорошо. Анкара заявила, что было достигнуто общее согласие относительно плана под руководством ООН во время переговоров в Стамбуле на прошлой неделе, и что она хочет оформить это в письменном виде в течение этой недели.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН.

Экспорт зерна будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Кроме того, министр иностранных дел Турции заявил, что открытие "зерновых коридоров" могут позволить РФ продолжить экспорт удобрения и продовольствия.

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