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Глава Одесской ОВА подтвердил ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман

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Одесса, Понедельник 02 мая 2022 14:25
Глава Одесской ОВА подтвердил ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман Фото: председатель Одесской ОГА Максим Марченко (lan_od)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил, что российские войска 2 мая обстреляли мост через Днестровский лиман. Оккупанты выпустили ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марченко в Telegram.

"Противник снова осуществил удар по мосту через Днестровский лиман. Слава богу, никто не пострадал", - заявил он.

Кроме того, глава области подтвердил уничтожение двух вражеских катеров типа "Раптор" у острова Змеиный. Украинские военные ликвидировали цели с помощью БПЛА "Байрактар".

Также в Одесской области подразделениями ПВО был ликвидирован российский ударный беспилотный летательный аппарат.

Напомним, сегодня оккупанты в третий раз ударили по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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