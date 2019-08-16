ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Одеської облради передумав звільнятися

Новини » Політика    16.08.2019 - 19:08
Голова Одеської облради передумав звільнятися
Фото: Анатолій Урбановський (silahromad.com.ua)

Урбановський передумав подавати у відставку

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбановський вирішив відкликати свою заяву про досточном припинення повноважень на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, таке рішення Урбанський прийняв після перерви на сесії, на якій намагалися відправити у відставку заступників голови облради Юрія Димчогло і Олега Радковського.

"Раз ви не можете мене провести (у відставку -, ред.), всі депутати хочуть, щоб я залишився - я залишаюся. Не думав, що так феєрично будете просити мене залишитися на посаді", - заявив Урбановський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській обласній раді. Біля кабінету голови облради Анатолія Урбанського сиділи співробітники правоохоронних органів і нікого не пропускали. За їх словами, в кабінеті проходив обшук.

Раніше вранці 16 серпня позачергова сесія Одеської обласної ради розпочалась із бійки. На сесії мають обрати нового голову замість Урбанського, який обраний у Верховну раду.

Зазначимо, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський був обраний народним депутатом в окрузі №143.

ДБР розповів деталі обшуків в Одесі та Ізмаїлі ДБР проводить обшуки в Одеській облраді
Новини України Одесаоблсовет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся