ГБР проводит обыски в Одесском облсовете

Фото: обыски в Одесском облсовете (048.ua)

Обыск, в частности, проводят в кабинете главы облсовета

Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском областном совете. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Фото: обыски в Одесском облсовете

Указано, что пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, а в его кабинете проводят обыск.

Издание отмечает, что сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований, сообщил журналист Григорий Козьма.

Кроме того, сотрудники полиции, дежурящие у здания облсовета, подтвердили журналистам издания информацию о том, что в здание вошли сотрудники ГБР, однако куда и зачем не пояснили.

Также отмечается, что возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают. По их словам, идет обыск.

Как писало РБК-Украина ранее утром, внеочередная сессия Одесского областного совета 16 августа началась с драки. На сессии должны избрать нового главу вместо Урбанского, который избран в Верховную раду.

Напомним, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский был избран народным депутатом в округе №143.

Отметим, в 2014 году глава Одесского областного совета Алексей Гончаренко сложил с себя полномочия в связи с избранием народным депутатом в украинский парламент.