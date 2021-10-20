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Глава ОБСЄ закликала розблокувати місію на Донбасі: негайно усуньте перешкоди

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Середа 20 жовтня 2021 21:15
Глава ОБСЄ закликала розблокувати місію на Донбасі: негайно усуньте перешкоди Фото: глава ОБСЄ Анн Лінде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу блокування Спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою роботу з врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

При цьому в ОБСЄ закликали всі сторони забезпечити оперативне виконання всіх своїх зобов'язань і конструктивно взаємодіяти з метою деескалації та врегулювання ситуації.

"Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення. СММ повинні бути забезпечені необхідні умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і загальних узгоджених висновків нормандського саміту", - заявила Лінде.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.

Після чого стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії у Горлівці, однак про Донецьк мови не йшло.

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