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Глава ОБСЕ призвал власти Казахстана придерживаться обязательств в сфере прав человека

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Вторник 11 января 2022 02:15
Глава ОБСЕ призвал власти Казахстана придерживаться обязательств в сфере прав человека Фото: глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал власти Казахстана придерживаться обязательств, в том числе в сфере прав человека. Такое заявление он высказал во время телефонного разговора с и. о. вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Министр Рау выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв насилия за последнюю неделю и подчеркнул необходимость придерживаться обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека", - говорится в сообщении.

Действующий глава ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и насилию. Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ с полным соблюдением обязательств, в том числе через программный офис ОБСЕ в Нур-Султане.

Со своей стороны, Мухтар Тлеуберди проинформировал собеседника о текущей ситуации в Казахстане, в т. ч. относительно миссии ОДКБ. А также заверил в намерении властей "уважать и выполнять все международные обязательства, в том числе касающихся прав и основных свобод человека".

Ранее мы писали, что США требуют от Казахстана отменить приказ об огне на поражение.

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