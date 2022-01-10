США требуют от Казахстана отменить приказ об огне на поражение

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс провел брифинг для журналистов. Во время брифинга он сообщил, что Соединенные Штаты призывают правительство Казахстана отменить приказ "стрелять на поражение" по тем, кто не сложит оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Прайса.

По мнению представителя Госдепа, власти Казахстана имеют поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов. Напомним, что в ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам вести огонь на поражение при разгоне демонстраций. Также Токаев исключил переговоры с "бандитами" и пообещал их уничтожить.