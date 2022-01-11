ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава ОБСЄ закликав владу Казахстану дотримуватися зобов'язань у сфері прав людини

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 02:15
Глава ОБСЄ закликав владу Казахстану дотримуватися зобов'язань у сфері прав людини Фото: глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися зобов'язань, у тому числі у сфері прав людини. Таку заяву він висловив під час телефонної розмови з в. о. віце-прем'єра - міністра закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень і підкреслив необхідність дотримуватися зобов'язань ОБСЄ, в тому числі тих, що стосуються прав людини", - йдеться в повідомленні.

Чинний глава ОБСЄ закликав всі сторони діяти відповідально і стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації і насильства. Він запропонував допомогу і підтримку владі і народу Казахстану в продовженні політичних реформ з повним дотриманням зобов'язань, у тому числі через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

Зі свого боку, Мухтар Тлеуберді поінформував співрозмовника про поточну ситуацію в Казахстані, в т. ч. щодо місії ОДКБ. А також запевнив у намірі влади "поважати і виконувати всі міжнародні зобов'язання, в тому числі тих, які стосуються прав і основних свобод людини".

Раніше ми писали, що США вимагають від Казахстану скасувати наказ про вогонь на ураження.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року