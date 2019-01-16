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Глава ОБСЕ прибыл на линию соприкосновения на Донбассе

Новости » Политика    16.01.2019 - 12:47
Глава ОБСЕ прибыл на линию соприкосновения на Донбассе
Фото: визит главы ОБСЕ на Донбасс (twitter.com/PavloKlimkin)

Сейчас Лайчак и Климкин посещают КПВВ "Станица Луганская"

Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным прибыл на линию соприкосновения на Донбассе в среду, 16 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twittter.

Как отмечается, дипломаты сейчас посещают КПВВ "Станица Луганская".

"На КПВВ "Станица Луганская" - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председательствующим в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границей с РФ на Донбассе", - написал Климкин.

Также Климкин отметил, что визит Лайчака на Донбасс - важный сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.

"Ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и воочию увидеть реальное положение дел на Донбассе. Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - добавил министр.

Фото: визит главы ОБСЕ на Донбасс (twitter.com/PavloKlimkin)

Напомним, на брифинге в Киеве 15 января Лайчак сказал, что пути мирного решения ситуации на временно оккупированном Донбассе, вопрос аннексированного Россией Крыма и Азовского моря есть и будет приоритетом в работе ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что 15 января, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл в Украину.

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