Глава ОБСЕ назвал разрешение ситуации на Донбассе приоритетом работы организации

Фото: Мирослав Лайчак и Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Также вопрос аннексированного РФ Крыма и Азовского моря будут приоритетом работы ОБСЕ

Пути мирного разрешения ситуации на временно оккупированном Донбассе, вопрос аннексированного Россией Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сказал министр иностранных дел Словакии, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Урядового портала".

Киев стал одной из первых европейских столиц, куда приехал глава словацкого МИД в качестве сопредседателя ОБСЕ. По словам Лайчака, безопасность Украины - это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.

"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украины - это приоритет", - сказал он.

Со своей стороны Гройсман подчеркнул, что ситуацию в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Она тесно связана с вопросом общеевропейского уровня.

"Нужно поднимать вопрос не только Донбасса, Крыма, но и вопросы Азовского моря. Все, что там происходит, должно получить надлежащую международную реакцию. Это ползучая оккупация Азовского моря. И она требует адекватного ответа мира", - сказал глава украинского правительства.

Гройсман также обратил внимание на необходимость усиления давления на страну-агрессора и принуждение России вернуть в Украину захваченных в плен украинских моряков. Кроме того, во время переговоров стороны затронули вопросы взаимодействия в других сферах, в частности, в сфере экономики.

Напомним, сегодня глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак прибыл в Украину.