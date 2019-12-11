Глава ОБСЕ поприветствовал согласованные шаги на "нормандском саммите"

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Лайчак подчеркнул, что согласованные шаги, если они будут реализованы, станут важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины и в установление мира для людей, которые страдают в течение многих лет.

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность прекращению огня, разминированию, облегчению обмена пленными, созданию новых зон разъединения вдоль линии соприкосновения и открытию новых точек входа и выхода - конкретные меры, которые продвигались председателем словацкой ОБСЕ с самого начала этого года", - сказал Лайчак.

Действующий председатель ОБСЕ также поприветствовал согласие лидеров "нормандской четверки" вновь встретиться через четыре месяца для дальнейшего обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, включая организацию местных выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной.

РБК-Украина писало, что Великобритания поприветствовала договоренности, достигнутые на встрече "нормадской четверки" в Париже. Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по минскими договоренностям.