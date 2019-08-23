План Штайнмайера для Украины станет движением назад, - Зеркаль

Фото: Елена Зеркаль (yes.ukraine.org)

Замглавы МИД отметила, что этот план ни к чему не приводит

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины. Об этом она сказала в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Замглавы МИД отметила, что этот план ни к чему не приводит.

"Чего бы я очень не хотела - возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России, - ред.). Для нас этот план - это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, у Украины должен быть свой план.

"Мы должны понимать, каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - рассказала заместитель министра.

Кроме того, Зеркаль предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации.

"Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - добавила она.

Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что странам Евросоюза следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 года Москва настаивала на введении закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера".