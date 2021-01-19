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Глава ОБСЕ о перемирии на Донбассе: жизнь мирного населения стала безопасней

Автор: Игорь Литвиненко

Глава ОБСЕ Анн Линде поприветствовала уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По ее словам, это позволило сделать жизни мирного населения более безопасными.

Об этом Линде заявила во время брифинга в Киеве.

Она заявила, что урегулирование конфликта на Донбассе является приоритетом для ОБСЕ.

"Я поздравляю уменьшение количества нарушения огня. Благодаря этому повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной. Украина заслуживает большую благодарность", - заявила Линде.

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При этом она выразила соболезнования в связи с гибелью днями украинского военного.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с Линде заявил, что агрессия России против Украины остается приоритетом для ОБСЕ.

Отметим, с начала перемирия 27 июля 2020 года на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, на прошлой неделе на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.

Также сообщалось, что Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.

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