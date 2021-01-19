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Голова ОБСЄ про перемир'я на Донбасі: життя мирного населення стало безпечнішим

Автор: Игорь Литвиненко

Голова ОБСЄ Анн Лінде привітала зменшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За її словами, це дозволило зробити життя мирного населення більш безпечними.

Про це Лінде заявила під час брифінгу в Києві.

Вона заявила, що врегулювання конфлікту на Донбасі є пріоритетом для ОБСЄ.

"Я вітаю зменшення кількості порушення вогню. Завдяки цьому повсякденне життя мирного населення стала більш безпечною. Україна заслуговує на велику подяку", - заявила Лінде.

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При цьому вона висловила співчуття у зв'язку із загибеллю днями українського військового.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з Лінде заявив, що агресія Росії проти України залишається пріоритетом для ОБСЄ.

Зазначимо, з початку перемир'я 27 липня 2020 року на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала не менше ніж 5 970 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий.

Також повідомлялося, що Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас.

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