ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Агрессия России против Украины остается приоритетом для ОБСЕ, - Кулеба

Киев, Вторник 19 января 2021 12:41
Агрессия России против Украины остается приоритетом для ОБСЕ, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с новой главой ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде в Киеве. Он считает, что российская агрессия против Украины остается среди приоритетных вопросов для ОБСЕ.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Анн Линде проведет в Украине два дня. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы ОБСЕ.

"Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня Анн Линде прибыла в Киев. Она планирует провести встречу с Дмитрием Кулебой. Вместе они посетят зону операции Объединенных сил, а также обсудят ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее Кулеба сообщал, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины против России из-за аннексии Крыма повышает цену ответственности для Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ОБСЕДмитрий Кулеба

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь