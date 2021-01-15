ОБСЕ зафиксировала почти 6 тысяч нарушений на Донбассе с начала перемирия

Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020 года. Из них - 2 586 взрывов, 736 пролетевших неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, за последние сутки в Донецкой области Миссия зафиксировала 47 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них - в районе Авдеевки и Широкино. За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в этой области.

В Луганской области СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня. Все они в районе населенного пункта Золотое. За предыдущий отчетный период СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в этой области.

РБК-Украина писало, что 14 января, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Кроме того, 13 января в зоне ООС на Донбассе зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.