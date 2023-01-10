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Глава оборонного комітету Палати громад Британії виступив за поставку танків ЗСУ

Фото: Challenger 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Глава оборонного комітету Палати громад Британії Тобіас Еллвуд підтримав ідею щодо відправлення основних бойових танків в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить The Guardian.

"Це наша війна, але ми залишили воювати українців", - заявив Еллвуд.

За його словами, справа не лише в моралі. Росія продовжує протистояти всьому Заходу, тому він вітає ой факт, що Британія зараз думає про відправку основних бойових танків.

"Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі та не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо це вкрай необхідне серйозне обладнання Україні", - додав Еллвуд.

Також він заявив, що Заходу необхідно мати більше впевненості в собі, щоб протистояти президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення, щоб підтримати Україну, а не "нерішуче пробиратися вперед".

Еллвуд запропонував створити збройовий завод, наприклад, у східній Польщі. Саме там Україна могла б закуповувати власне обладнання.

Нагадаємо, що Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами. Вже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків.

Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну

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