Глава оборонного комітету Палати громад Британії виступив за поставку танків ЗСУ

"Це наша війна, але ми залишили воювати українців", - заявив Еллвуд.

За його словами, справа не лише в моралі. Росія продовжує протистояти всьому Заходу, тому він вітає ой факт, що Британія зараз думає про відправку основних бойових танків.

"Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі та не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо це вкрай необхідне серйозне обладнання Україні", - додав Еллвуд.

Також він заявив, що Заходу необхідно мати більше впевненості в собі, щоб протистояти президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення, щоб підтримати Україну, а не "нерішуче пробиратися вперед".

Еллвуд запропонував створити збройовий завод, наприклад, у східній Польщі. Саме там Україна могла б закуповувати власне обладнання.