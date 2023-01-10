Глава оборонного комитета Палаты общин Британии выступил за поставку танков ВСУ

"Это наша война, но мы оставили воевать украинцев", - заявил Эллвуд.

По его словам, дело не только в морали. Россия продолжает противостоять всему Западу, поэтому он приветствует тот факт, что Британия сейчас думает об отправке основных боевых танков.

"Это показывает, насколько далеко мы зашли в нашей готовности смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики, и мы наконец-то присылаем это крайне необходимое серьезное оборудование Украине", - добавил Эллвуд.

Также он заявил, что Западу необходимо иметь больше уверенности в себе, чтобы противостоять президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, Запад должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не "нерешительно пробираться вперед".

Эллвуд предложил создать оружейный завод, например, в восточной Польше. Там Украина могла бы закупать собственное оборудование.