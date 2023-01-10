Глава оборонного комітету Палати громад Британії виступив за поставку танків ЗСУ
Глава оборонного комітету Палати громад Британії Тобіас Еллвуд підтримав ідею щодо відправлення основних бойових танків в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить The Guardian.
"Це наша війна, але ми залишили воювати українців", - заявив Еллвуд.
За його словами, справа не лише в моралі. Росія продовжує протистояти всьому Заходу, тому він вітає ой факт, що Британія зараз думає про відправку основних бойових танків.
"Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі та не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо це вкрай необхідне серйозне обладнання Україні", - додав Еллвуд.
Також він заявив, що Заходу необхідно мати більше впевненості в собі, щоб протистояти президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення, щоб підтримати Україну, а не "нерішуче пробиратися вперед".
Еллвуд запропонував створити збройовий завод, наприклад, у східній Польщі. Саме там Україна могла б закуповувати власне обладнання.
Нагадаємо, що Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами. Вже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків.
Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.