ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава оборонного комітету Палати громад Британії виступив за поставку танків ЗСУ

Новость на русском →
Вівторок 10 січня 2023 17:45
Глава оборонного комітету Палати громад Британії виступив за поставку танків ЗСУ Фото: Challenger 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Глава оборонного комітету Палати громад Британії Тобіас Еллвуд підтримав ідею щодо відправлення основних бойових танків в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить The Guardian.

"Це наша війна, але ми залишили воювати українців", - заявив Еллвуд.

За його словами, справа не лише в моралі. Росія продовжує протистояти всьому Заходу, тому він вітає ой факт, що Британія зараз думає про відправку основних бойових танків.

"Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі та не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо це вкрай необхідне серйозне обладнання Україні", - додав Еллвуд.

Також він заявив, що Заходу необхідно мати більше впевненості в собі, щоб протистояти президенту РФ Володимиру Путіну. За його словами, Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення, щоб підтримати Україну, а не "нерішуче пробиратися вперед".

Еллвуд запропонував створити збройовий завод, наприклад, у східній Польщі. Саме там Україна могла б закуповувати власне обладнання.

Нагадаємо, що Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами. Вже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків.

Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Великобританія Війна в Україні
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році