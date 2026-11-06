Глава Nvidia вибув із десятки найбагатших людей світу після виборів у США, - Bloomberg

Хуанг втратив 15,1 млрд доларів. Тепер його активи оцінюються в 150,9 млрд доларів. Тож він опустився з 9-го на 13-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Маск втратив 79,7 млрд долаарів, а Еллісон - 10,1 млрд доларів.

Загалом сукупний статок 500 осіб, які входять до рейтингу Bloomberg, після виборів скоротився на 185 млрд доларів.

Така динаміка пов’язана з падінням акцій технологічних компаній - зокрема, Nvidia втратила 9,3% вартості своїх цінних паперів. Це найсильніше падіння з січня минулого року.

Інвестори вважають, що тепер Конгрес США блокуватиме будівництво нових центрів обробки даних, а вони - найважливіша частина інфраструктури штучного інтелекту. В останні роки саме ШІ став головним рушієм зростання вартості технологічних гігантів.