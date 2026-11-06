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Глава Nvidia вибув із десятки найбагатших людей світу після виборів у США, - Bloomberg

10:43 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Getty Images)

Перемога демократів на виборах у США коштувала генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу місця в десятці найбагатших людей світу. Статки засновника SpaceX Ілона Маска та співзасновника Oracle Ларрі Еллісона також суттєво скоротилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хуанг втратив 15,1 млрд доларів. Тепер його активи оцінюються в 150,9 млрд доларів. Тож він опустився з 9-го на 13-те місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Маск втратив 79,7 млрд долаарів, а Еллісон - 10,1 млрд доларів.

Загалом сукупний статок 500 осіб, які входять до рейтингу Bloomberg, після виборів скоротився на 185 млрд доларів.

Така динаміка пов’язана з падінням акцій технологічних компаній - зокрема, Nvidia втратила 9,3% вартості своїх цінних паперів. Це найсильніше падіння з січня минулого року.

Інвестори вважають, що тепер Конгрес США блокуватиме будівництво нових центрів обробки даних, а вони - найважливіша частина інфраструктури штучного інтелекту. В останні роки саме ШІ став головним рушієм зростання вартості технологічних гігантів.

Вибори у США

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли довибори до Конгресу, за підсумками яких демократи взяли контроль над Сенатом та Палатою представників.

Президент США Дональд Трамп після поразки республіканців пригрозив, що накладатиме вето на ініціативи демократів.

При цьому він визнав результати і сказав, що готовий з демократами співпрацювати.

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