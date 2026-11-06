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Глава Nvidia выбыл из десятки самых богатых людей мира после выборов в США, - Bloomberg

10:43 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Getty Images)

Победа демократов на выборах в США стоила генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу места в десятке самых богатых людей мира. Состояние основателя SpaceX Илона Маска и соучредителя Oracle Ларри Эллисона также существенно сократились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хуанг потерял 15,1 млрд долларов. Теперь его активы оцениваются в 150,9 млрд долларов. Он опустился с 9-го на 13-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Маск потерял 79,7 млрд долларов, а Эллисон - 10,1 млрд долларов.

В целом совокупное состояние 500 человек, входящих в рейтинг Bloomberg, после выборов сократилось на 185 млрд долларов.

Такая динамика связана с падением акций технологических компаний - в частности, Nvidia потеряла 9,3% стоимости своих ценных бумаг. Это самое сильное падение с января прошлого года.

Инвесторы считают, что теперь Конгресс США будет блокировать строительство новых центров обработки данных, а они – важнейшая часть инфраструктуры искусственного интеллекта. В последние годы именно ИИ стал главным двигателем роста стоимости технологических гигантов.

Выборы в США

Напомним, 3 ноября в США прошли довыборы в Конгресс, по итогам которых демократы взяли контроль над Сенатом и Палатой представителей.

Президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев пригрозил, что будет налагать вето на инициативы демократов.

При этом он признал результаты и сказал, что готов с демократами сотрудничать.

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