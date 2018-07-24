Футбольный союз Германии выпустил заявление из-за ухода из сборной Озила

Месут покинул национальную команду, пожаловавшись на расизм

Немецкий футбольный союз (DFB) выпустил заявление по ситуации вокруг ухода из сборной игрока турецкого происхождения Месута Озила. Об этом сообщается на сайте организации.

"Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Мы принимаем критику на свой счет, потому что внесли свой вклад для решения этой проблемы. Мы сожалеем, что Озил не чувствовал защиту от расистских лозунгов против его личности, как это было в случае с Джеромом Боатенгом. Но было важно, чтобы Озил, как до этого Илкай Гюндоган, дал комментарии по поводу этой фотографии вне зависимости от результатов сборной на ЧМ-2018. В DFB мы выигрываем и проигрываем вместе.

Мы были бы счастливы, если бы Озил хотел остаться в сборной Германии, разделяя нашу позицию. Он решил по-другому. DFB уважает его решение, мы хотим достойно попрощаться с заслуженным игроком, поэтому оставим без комментариев несколько странных для нас по тону и содержанию заявлений. Мы отвергаем факт обвинений в расизме. Многие годы DFB активно вовлекается в интеграционные процессы в Германии. DFB получил награду за помощь в интеграции и помог встроить в футбольную семью десятки тысяч мигрантов. DFB сожалеет, что Озил покидает сборную Германии", - говорится в заявлении.

В мае два немецких футболиста с турецкими корнями, Месут Озил и Илкай Гюндоган, встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, переизбравшимся на очередной срок. Это вызвало критику со стороны Футбольного союза Германии, некоторых немецких политиков и футбольных болельщиков.

После ЧМ-2018 Месут покинул национадльную команду, пожаловавшись на расизм в отношении граждан Германии турецкого происхождения. Игрок объяснил, что фотография с Эрдоганом сделана без политических целей и всего лишь помогает выразить уважение к властям страны, откуда произошла его семья.

"Из-за отношения со стороны DFB и других я больше не хочу надевать футболку сборной Германии. Я чувствую, что не нужен и думаю, что мои достижения с того времени, когда я дебютировал в сборной Германии в 2009 году, забыты", - говорится в заявлении самого игрока в Twitter.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демиререн поддержал Озила и его семью, а также осудил "угрозы и уничижительные заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения".

Полузащитник лондонского "Арсенала" выступал за сборную Германии с 2009 года. Он провел в составе команды 92 матча, в которых забил 23 мяча. В 2014 году стал чемпионом мира.