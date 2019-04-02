Глава Німецького футбольного союзу пішов у відставку через звинувачення у корупції

Фото: Райнхард Гріндель (dfb.de)

Один із приводів - коштовний подарунок від Суркіса

Райнхард Гріндель вирішив покинути посаду голови Німецького футбольного союзу (DFB). Про це повідомляє прес-служба організації.

Чиновник подав у відставку у зв'язку зі звинуваченнями в корупції. Зокрема, Гріндель не задекларував додатковий заробіток в розмірі 78 тисяч євро, отриманий у період з липня 2016 по липень 2017 року.

Також чиновник не проінформував про наручний годинник вартістю 6 тисяч євро, отриманий у 2017 році в подарунок від українського футбольного чиновника Григорія Суркіса, який на той момент був віце-президентом УЄФА. Гріндель не повідомила про отримання годинника від Суркіса, оскільки розглядав його "як особистий подарунок".

"У Суркіса немає економічних інтересів, пов'язаних з DFB. Він ніколи не просив про допомогу. У той час було відомо, що він не буде переобиратися у виконком УЄФА, до якого зараз не має відношення. Я не вважаю, що в даному випадку був конфлікт інтересів", - запевнив Гріндель.

Крім того, 57-річного фахівця називають винуватцем відходу зі збірної Месута Озіла, а недавно він розкритикував головного тренер "бундестім" Йоахима Льова.

До виборів нового глави DFB у вересні 2019 року організацію будуть тимчасово очолювати два віце-президента Райнер Кох і Райнхард Раубол.

Гріндель очолював Німецький футбольний союз з квітня 2016 року. Він продовжить свою роботу в раді ФІФА і виконавчому комітеті УЄФА, куди він був обраний раніше.