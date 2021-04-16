Глава НБУ розповів про плани приватизації ПриватБанку
Частка держави на банківському ринку України через п'ять років повинна знизитися з 55% до 25%. Державний ПриватБанк буде проданий.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню Global Capital.
"Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - ПриватБанк, незабаром виставлять на продаж", - сказав він.
За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.
"Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - заявив Шевченко.
Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.
"Сподіваємося, що через п'ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%", - додав він.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,310 млрд гривень.
Зазначимо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.