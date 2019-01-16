Голова НБУ розповів про подальшу долю банкнот і монет номіналом від 1 до 10 грн

Фото: монети номіналом 1 і 2 грн (прес-служба НБУ)

Паперові банкноти номіналом від 1 до 10 грн випускатимуть лише для колекціонерів

Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, грошовий ряд, який у минулому році презентував НБУ, передбачає введення в обіг монет номіналом 5 і 10 грн. У той же час, за його словами, у 2019 році монета номіналом 10 грн точно не буде випускатися, а 5 грн - ще під питанням.

"Стосовно монет 1 і 2 гривні, безумовно, обіг є більш довготривалим, ніж паперові банкноти, які зношуються… Виготовлення монет і їх обіг значно дешевші для НБУ, ніж банкноти", - сказав він.

Смолій також повідомив, що паперові банкноти номіналом від 1 до 10 грн НБУ буде випускатиме лише для колекціонерів. "Вони не будуть випускатися в обіг", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, рішення про введення в обіг монет номіналом 1, 2, а також 5 і 10 гривень було презентовано нацбанком у березні 2018 року.

Наприкінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.