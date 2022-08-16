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Глава НБУ предупредил о катастрофических последствиях в случае продолжения "печати" гривны

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для Украины очевидна необходимость переориентации экономической политики на игру в долгую, учитывая переход войны в формат затяжной борьбы на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

"На практике это означает оптимальное распределение имеющихся ресурсов для поддержания обороноспособности страны и населения, а также создание условий для генерирования этих ресурсов бизнесом", - отметил он.

По его словам, международной поддержки хватает лишь на частичное финансирование дефицита бюджета. Поэтому нужно искать другие внутренние источники, которые позволят избежать коллапса системы государственных финансов и профинансировать должным образом критические расходы для обеспечения обороноспособности страны.

"Если пойти самым простым путем и сделать финансирования бюджета Национальным банком приоритетным, страна столкнется с катастрофическими последствиями инфляции в долгосрочной перспективе, под ударом окажется финансовая стабильность страны, ее обороноспособность", - отметил Шевченко.

По его словам, для управляемого сокращения дефицита бюджета сегодня есть другие пути, кроме эмиссии. Это и активизация внутреннего рынка заимствований, и пересмотр расходов.

"Министерство финансов и в целом, парламент Украины имеют гораздо больше экспертизы в этом вопросе. Да, этот процесс предполагает принятие непростых, непопулярных решений, однако только так можно удержать финансовый сектор стабильным. Это критически важно для победы и восстановления экономики после нее", - добавил глава НБУ.

Напомним, финансирование госбюджета Украины с начала войны составило 805,3 млрд гривен или 26,95 млрд долларов. По состоянию на 1 августа внешние поступления (13,87 млрд долларов) составили чуть более половины (51%) от общего финансирования. Больше всего для финансирования бюджета "напечатал" НБУ-255 млрд гривен (8,51 млрд долларов).

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирование дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое.

Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

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Национальный банк Украины