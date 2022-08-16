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Голова НБУ попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження "друку" гривні

Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для України є очевидною необхідність переорієнтації економічної політики на гру в довгу, враховуючи перехід війни у формат затяжної боротьби на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"На практиці це означає оптимальний розподіл наявних ресурсів для підтримки обороноздатності країни та населення, а також створення умов для генерування цих ресурсів бізнесом", - зазначив він.

За його словами, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. Тож потрібно шукати інші внутрішні джерела, які дадуть змогу уникнути колапсу системи державних фінансів і профінансувати належним чином критичні видатки для забезпечення обороноздатності країни.

"Якщо піти найпростішим шляхом і зробити фінансування бюджету Національним банком пріоритетним, країна зіштовхнеться з катастрофічними наслідками інфляції в довгостроковій перспективі, під ударом опиниться фінансова стабільність країни, її обороноздатність", - зазначив Шевченко.

За його словами, для керованого скорочення дефіциту бюджету сьогодні є інші шляхи, крім емісії. Це й активізація внутрішнього ринку запозичень, і перегляд видатків.

"Міністерство фінансів і у загалом, парламент України мають набагато більше експертизи в цьому питанні. Так, цей процес передбачає ухвалення непростих, непопулярних рішень, проте тільки так можна утримати фінансовий сектор стабільним. Це критично важливо для Перемоги і відновлення економіки після неї", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, фінансування держбюджету України з початку війни склало 805,3 млрд гривень або 26,95 млрд доларів. Станом на 1 серпня зовнішні надходження (13,87 млрд доларів) склали трохи більше половини (51%) від загального фінансування. Найбільше для фінансування бюджету "надрукував" НБУ - 255 млрд гривень (8,51 млрд доларів).

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цьому році, приблизно вдвічі.

Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

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Національний банк України